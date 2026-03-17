Provincia via libera alla variazione di bilancio | investimenti su scuole e strade

L'amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione. La modifica prevede investimenti su scuole e strade, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio. La decisione arriva in seguito all'assegnazione di nuovi finanziamenti sia a livello nazionale che europeo. La delibera è stata adottata recentemente dall'ente.

Tarantini Time Quotidiano L’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato a rispondere alle esigenze del territorio e a cogliere nuove opportunità di finanziamento, sia a livello nazionale che europeo. La manovra consente di sbloccare risorse strategiche che saranno destinate a diversi ambiti prioritari, tra cui la sicurezza degli edifici scolastici, il potenziamento della rete viaria, l’innovazione digitale e il rafforzamento delle politiche rivolte ai giovani e all’occupazione. Tra gli interventi più rilevanti, il Piano delle Opere Pubbliche si arricchisce di un finanziamento del Ministero dell’Istruzione pari a 2 milioni e 330 mila euro, destinato alla messa in sicurezza e agli adeguamenti antincendio degli istituti scolastici superiori del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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