Pronostico Wolfsburg-Lione Champions femminile | spettacolo assicurato

Wolfsburg-Lione è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico Wolfsburg e Lione sono due squadre abituate a giocare questo tipo di partite. Soprattutto le francesi negli ultimi anni sono riuscite ad arrivare spesso in fondo a questa manifestazione e, nell’arco dei 180 minuti di questa doppia sfida, hanno maggiori possibilità di passare il turno. Sicuramente c’è una squadra favorita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sotto l’aspetto fisico il Lione – che ha delle possibilità finanziarie importante e che è allenato dall’ex tecnico del Barcellona, che quindi sa come vincere – è sicuramente una squadra molto più forte del Wolfsburg. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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