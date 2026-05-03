Pronostico Friburgo-Wolfsburg | non possono mollare

La partita tra Friburgo e Wolfsburg si svolgerà domenica, valevole per la trentaduesima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sono state diffuse le probabili formazioni delle due squadre. Si tratta di un match che potrebbe avere implicazioni importanti in classifica, considerando le posizioni attuali delle squadre coinvolte.

Friburgo-Wolfsburg è una partita valida per la trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In maniera abbastanza evidente e pure scontata, i pensieri del Friburgo sono anche rivolti alla semifinale di ritorno di Europa League in programma la prossima settimana contro il Braga. C’è da ribaltare la sconfitta dell’andata e le possibilità ci sono. Ma c’è anche da pensare, dentro i padroni di casa, alla possibilità di tornare in Europa il prossimo anno. Per questo motivo non si può in nessun modo abbassare la guardia in campionato. La classifica dice settimo posto a pari punti con il Francoforte ma dietro per la differenza reti, e quindi sì, si deve per forza di cose fare risultato pieno contro un Wolfsburg in piena corsa per un posto in Bundesliga.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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