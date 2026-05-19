Carta cultura diventa denaro contante | denunciato un esercente di Torino sanzionati 190 studenti per oltre 1,3 milioni di euro
Un commerciante di Torino è stato denunciato per aver trasformato il bonus cultura in denaro contante, sfruttando proposte online per monetizzare il bonus di 500 euro. In totale, sono stati sanzionati 190 studenti che avevano cercato di ottenere un controvalore inferiore rispetto al valore nominale del bonus. La somma complessiva coinvolta supera i 1,3 milioni di euro. L'operazione ha portato all'intervento delle autorità, che hanno identificato e sanzionato le parti coinvolte.
Da “carta cultura” a denaro contante, grazie alle proposte online di monetizzare il proprio bonus da 500 euro (per un controvalore inferiore rispetto a quello nominale) e a un commerciante. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni pervenute dal Ministero della Cultura in ordine a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Patto con la Santa Muerte: Perché i ricchi in Messico usano la magia oscura per attirare soldi
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La truffa degli incentivi green per ottenere denaro contante (25 milioni di euro): tutti i nomi delle 74 società coinvolte
Avellino, 47enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati droga e denaro contanteLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 47enne avellinese per detenzione al...
Bonus cultura cambia ancora, diventa Carta valore Cultura e andrà ai diplomati under 19: cosa si può comprareIl bonus Valore Cultura dal 2027 sostituirà le precedenti carte destinate ai diciottenni, vale a dire Carta cultura giovani e Carta del merito, che a loro volta avevano sostituito la 18App. La nuova ... corriere.it
Carta Valore, il bonus cultura cambia: dal 2027 a diplomati entro i 19 anni. Cosa sappiamoLa Carta Valore è un bonus digitale (personale e nominativo) che riconosce ai neodiplomati un importo da utilizzare per acquisti legati alla cultura e all’apprendimento. La somma assegnata non viene ... tg24.sky.it