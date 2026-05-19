Carta cultura diventa denaro contante | denunciato un esercente di Torino sanzionati 190 studenti per oltre 1,3 milioni di euro

Un commerciante di Torino è stato denunciato per aver trasformato il bonus cultura in denaro contante, sfruttando proposte online per monetizzare il bonus di 500 euro. In totale, sono stati sanzionati 190 studenti che avevano cercato di ottenere un controvalore inferiore rispetto al valore nominale del bonus. La somma complessiva coinvolta supera i 1,3 milioni di euro. L'operazione ha portato all'intervento delle autorità, che hanno identificato e sanzionato le parti coinvolte.

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