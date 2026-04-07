Bagnoli protocollo per legalità e sicurezza All’Acen focus con Manfredi di Bari e Savarese

Domani, mercoledì 8 aprile alle 18.30, presso la sede dell’Acen, si terrà una presentazione del protocollo di legalità e sicurezza firmato in Prefettura il 24 marzo. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sarà l’occasione per illustrare i dettagli del documento. Tra i presenti ci saranno anche i rappresentanti di Bari e Savarese, oltre a figure di rilievo dell’amministrazione locale.

Domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 18.30, sarà illustrato nella sede dell’Acen il protocollo di legalità e sicurezza sottoscritto in Prefettura lo scorso 24 marzo. Dopo i saluti del presidente dell’Acen, Antonio Savarese, sono previsti gli interventi del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli, Michele di Bari. “Il protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli rappresenta un importante risultato, frutto di un lavoro di concerto volto a introdurre forti deterrenti contro i possibili tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata e significative misure per garantire maggiore sicurezza sul lavoro” sottolinea il presidente dell’Acen, Antonio Savarese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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