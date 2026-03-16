TeateCinema- I film girati in Abruzzo | secondo appuntamento con la proiezione di Auguri professore

Si è svolto il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “TeateCinema- I film girati in Abruzzo”, arrivata alla quarta edizione. La proiezione di

Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica “TeateCinema- I film girati in Abruzzo” giunta alla quarta edizione organizzata dall’associazione culturale Teate Nostra e dal Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. Martedì 17 marzo alle ore 17,30 Federico Pagello presenterà il film dal titolo “Auguri professore”, del 1997, regia di Riccardo Milani, interpretato da Silvio Orlando e Claudia Pandolfi. Il film è stato girato nella Marsica, nelle montagne d’Abruzzo, tra il Parco Nazionale e i comuni di San Sebastiano dei Marsi, Bisegna, Ortona dei Marsi e Pescasseroli. Racconta la storia... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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