Progetto Coloriamo il nostro futuro | Campania pronta ad accogliere il XXIV Convegno nazionale

Il 17 maggio si è concluso il XXIV Convegno nazionale, evento che si è svolto in una regione del Sud Italia. Il progetto “Coloriamo il nostro futuro” ha coinvolto numerosi partecipanti, tra relatori e pubblico, e ha avuto come obiettivo principale la discussione di tematiche legate al settore. Durante l’evento si sono alternati interventi, momenti di confronto e attività pratiche, con un programma che si è protratto per tutta la giornata. La conclusione ha visto emozioni, applausi e abbracci tra i presenti.

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Tempo di lettura: 6 minuti Si è concluso domenica 17 maggio, tra emozioni, applausi e abbracci che sapevano già di arrivederci, il XXIII Convegno Nazionale del progetto in Rete nazionale, “Coloriamo il Nostro Futuro”, il progetto che da oltre vent’anni unisce scuole, istituzioni e territori dei parchi italiani e delle riserve naturali, in un’esperienza educativa unica nel suo genere. Quattro giorni intensi vissuti nel cuore delle Madonie, in Sicilia, dove centinaia di studenti hanno eletto il presidente junior della Federparchi. Ragazzi e ragazze dei consigli comunali junior, docenti, dirigenti scolastici, amministratori e referenti provenienti da tutta Italia hanno condiviso molto più di un semplice convegno: hanno condiviso una visione fatta di ambiente, legalità, pace, partecipazione e soprattutto relazioni umane autentiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Progetto “Coloriamo il nostro futuro”: Campania pronta ad accogliere il XXIV Convegno nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere il Papa: aperte le prenotazioni, come registrarsiSono ancora disponibili i biglietti per l’incontro di Papa Leone XIV con la città di Napoli, in programma nel pomeriggio di venerdì 8 maggio in... Leggi anche: Nuoto artistico, la piscina comunale pronta ad accogliere 1200 atleti per il Trofeo Around Sincro 2026 Coloriamo il nostro futuro: protagonisti in Sicilia del XXIII convegno nazionale dei mini sindaci fotoSono scuole che dispongono di un consiglio comunale dei ragazzi e operano in un’area protetta da tutelare anche promuovendo attività di sostenibilità ambientale. Dal 14 al 17 maggio 2026, nel parco d ... catanzaroinforma.it Persone con disabilità: Mazara, presentato il progetto Il nostro Ciak. 100 ragazzi si cimenteranno nel cinema e nel giornalismoA Mazara del Vallo, presso la sala-conferenze del risto-bar Lu-Mè, si è tenuto, nei giorni scorsi, il workshop Il nostro Ciak: il progetto e i suoi obiettivi che segna di fatto l’avvio del ... agensir.it