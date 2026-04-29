Nuoto artistico la piscina comunale pronta ad accogliere 1200 atleti per il Trofeo Around Sincro 2026

Dal 1 al 3 maggio, la piscina comunale di Cesenatico ospiterà il Trofeo Around Sincro 2026, un evento di nuoto artistico che coinvolgerà circa 1.200 atleti e atlete provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per le giovani talenti di questa disciplina, che si confronteranno in una competizione che si svolgerà nell’arco di tre giorni. La struttura è pronta ad accogliere tutte le partecipanti e i partecipanti.

Saranno 1.200 le atlete e gli atleti protagonisti dell’edizione 2026 del Trofeo Around Sincro, in programma dall’1 al 3 maggio alla piscina comunale di Cesenatico. Organizzata da Around Sport, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale del nuoto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Nuoto artistico e inclusione. Trofeo Sincro per TuttiDomani, la piscina comunale di Cesenatico ospita il Trofeo Sincro per Tutti, competizione dedicata alle giovani atlete del nuoto artistico. Nuoto artistico, in mille alla piscina comunale. Festa tricolore Uisp. Accadueo alla ribaltaForlì è stata la capitale del nuoto artistico: infatti la piscina Comunale ha ospitato i Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico, che hanno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuoto artistico, la piscina comunale pronta ad accogliere 1200 atleti per il Trofeo Around Sincro 2026; Trofeo Around Sincro. In vasca 1.200 atleti; Forl?-Cesena - Cesenatico si prepara ad ospitare il nuoto artistico; Trofeo Around Sincro In vasca 1.200 atleti. Trofeo Around Sincro. In vasca 1.200 atletiNuoto artistico, a Cesenatico dal 1° al 3 maggio 45 squadre da tutta Italia ... msn.com Nuoto artistico e inclusione. Trofeo Sincro per TuttiDomani, la piscina comunale di Cesenatico ospita il Trofeo Sincro per Tutti, competizione dedicata alle giovani atlete del nuoto artistico. L’evento, organizzato da Rari Nantes Romagna sotto l’egida ... ilrestodelcarlino.it Otto Sporting Club. . 17 anni insieme. 17 anni di passione, crescita e sogni condivisi. Torna a Cesenatico uno degli appuntamenti più attesi del nuoto sincronizzato: Around Sincro Trofeo Un evento che da anni unisce atlete, allenatori e società in un’unica - facebook.com facebook