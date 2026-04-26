Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere il Papa | aperte le prenotazioni come registrarsi

Sono ancora disponibili i biglietti per l'incontro previsto in Piazza del Plebiscito a Napoli venerdì 8 maggio, quando il Papa Leone XIV incontrerà la città. Le prenotazioni sono aperte e si può registrarsi seguendo le modalità indicate. L'evento si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà un vasto pubblico presente in piazza.

Sono ancora disponibili i biglietti per l’incontro di Papa Leone XIV con la città di Napoli, in programma nel pomeriggio di venerdì 8 maggio in Piazza del Plebiscito. Le prenotazioni sono aperte anche a chi non fa riferimento a parrocchie, movimenti o associazioni: su indicazione del cardinale Domenico Battaglia, è attiva una procedura online sul sito chiesadinapoli.it. Accessi e indicazioni per i partecipanti. I varchi per l’accesso alla piazza saranno aperti dalle 10 alle 14:30. Per velocizzare i controlli, l’invito è chiaro: niente borse, zaini o oggetti metallici. La giornata inizierà già in mattinata con la possibilità di seguire in diretta da Pompei la messa delle 10 e la supplica delle 12, presiedute dal Pontefice.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio

Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026Arezzo, 12 marzo 2026 – Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: In 30mila per Leone a Napoli, pronta la macchina organizzativa per l'8 maggio; Napoli si prepara ad abbracciare Papa Leone XIV: sarà in città l’8 maggio; Il programma del Papa a Napoli l’8 maggio; EVENTO - Napoli Città Danzante, mercoledì 29 aprile a Piazza del Plebiscito.

X Factor 2025, la finale a Napoli: Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere i finalisti e Laura Pausini. Dove vederla e il piano trafficoPiazza del Plebiscito a Napoli si prepara a diventare il centro della musica italiana. Il 4 dicembre 2025, sul palco saliranno i quattro finalisti — rob, DELIA, eroCaddeo e PierC — pronti a dare il ... leggo.it

X Factor 2025, la finale a Napoli: Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere i finalisti e Laura Pausini. Dove vederla e il piano trafficoLa scelta di tenere la finale all’aperto conferma il ruolo di X Factor come appuntamento musicale di riferimento in Italia. Piazza del Plebiscito si trasforma in un grande palcoscenico per i finalisti ... leggo.it

CalcioNapoli1926.it. . Piazza del Plebiscito, musica e percussioni Addio al nubilato, auguri in mezzo alla piazza… tutto normale. Poi Napoli decide di fare Napoli. Parte il coro all’improvviso. “Chi non salta juventino è” e iniziano a saltare tutti… pure chi non c - facebook.com facebook