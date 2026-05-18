Tragedia a Torino Centro | professore caduto dala finestra di una scuola morto

Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Torino, dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di un edificio scolastico. L’incidente è avvenuto nel convitto Umberto I, situato in via Bligny, nel centro della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire le circostanze della caduta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui