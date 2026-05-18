Tragedia a Torino Centro | professore caduto dala finestra di una scuola morto

Da torinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Torino, dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di un edificio scolastico. L’incidente è avvenuto nel convitto Umberto I, situato in via Bligny, nel centro della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire le circostanze della caduta.

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Un uomo di 35 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, dopo essersi lasciato cadere da una finestra al secondo piano dell'area scolastica del convitto Umberto I in via Bligny a Torino. Si tratta di un insegnante dell'istituto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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