Sabato 28 marzo si terrà l’evento “La Passione Vivente nella Benevento Romana”, con un dispositivo di traffico che entrerà in vigore per permettere i preparativi al rione Triggio. La viabilità sarà temporaneamente modificata per facilitare le operazioni di allestimento e garantire lo svolgimento della manifestazione. La disposizione resterà in vigore fino al termine delle attività, previsto nella stessa giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 28 marzo, al fine di consentire l’allestimento al rione Triggio dell’evento “La Passione Vivente nella Benevento Romana”, a partire dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, via Carlo Torre e via San Gaetano, nelle aree adiacenti l’Arco del Sacramento, saranno interdette alla sosta anche nei confronti dei residenti autorizzati, al pari di piazza Manfredi di Svevia, piazzale Baccari e piazzale Tito Maccio Plauto, mentre a partire dalle ore 19:30, tutte le strade interessate dalla rappresentazione, ovvero piazza Manfredi di Svevia, via Manfredi di Svevia, piazzale Baccari, via Teatro Romano e via Carlo Torre (nel tratto a partire dall’incrocio con via Episcopio) saranno progressivamente chiuse al traffico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emanato il dispositivo del traffico per “La Passione Vivente nella Benevento Romana”

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