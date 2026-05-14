Ascolti tv finale Coppa Italia domina la prima serata

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter trasmessa ieri sera su Canale 5 ha ottenuto i migliori ascolti della prima serata, arrivando a raggiungere circa 5 milioni di spettatori. La partita ha riscosso grande interesse tra il pubblico televisivo, assicurando una copertura significativa sui principali programmi di prima serata. I dati di ascolto confermano come eventi sportivi di rilievo attirino ancora un vasto numero di telespettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – La finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in onda ieri mercoledì 13 maggio su Canale 5, ha dominato la prima serata con 5.566.000 spettatori, pari al 27,8% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Succede anche nelle migliori famiglie' ha interessato 2.482.000 spettatori con uno share del 13,6% mentre Rai3 con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ascolti TV martedì 3 marzo 2026: Coppa Italia domina la serataLa serata di martedì 3 marzo 2026 ha visto Canale5 in testa agli ascolti grazie a Coppa Italia – Como-Inter, seguito da vicino da Rai1 con il film... Ascolti tv martedì 21 aprile, la Coppa Italia su Canale 5 domina la serata(Adnkronos) – E' Canale5 con la Coppa Italia – Inter-Como a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 21 aprile 2026. Temi più discussi: Ascolti tv, finale Coppa Italia domina la prima serata; La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter su Canale 5; Stasera in tv, De Martino sfida la finale di Coppa Italia Lazio-Inter; Lazio-Inter, finale Coppa Italia. Droni e percorsi definiti per le tifoserie: il piano sicurezza. Ascolti tv ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026, dalla finale Lazio - Inter di Coppa Italia a 'Chi l’ha Visto?' a 'Mare Fuori' - I dati Auditel x.com Ascolti Tv ieri (13 maggio): dominio Coppa Italia, Sciarelli resisteLa finale Lazio-Inter trionfa con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, Rai 1 si ferma al 13,6% di share, bene Chi l’ha Visto al 9,7%: tutti i dati Auditel ... libero.it Toto-vincitore Eurovision 2026, la favorita è la FinlandiaI dati auditel di mercoledì 13 maggio 2026. Gli ascolti di Succede anche nelle migliori famiglie, la Coppa Italia e tutti i programmi tv ... davidemaggio.it