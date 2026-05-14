Ascolti tv finale Coppa Italia domina la prima serata
La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter trasmessa ieri sera su Canale 5 ha ottenuto i migliori ascolti della prima serata, arrivando a raggiungere circa 5 milioni di spettatori. La partita ha riscosso grande interesse tra il pubblico televisivo, assicurando una copertura significativa sui principali programmi di prima serata. I dati di ascolto confermano come eventi sportivi di rilievo attirino ancora un vasto numero di telespettatori.
(Adnkronos) – La finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in onda ieri mercoledì 13 maggio su Canale 5, ha dominato la prima serata con 5.566.000 spettatori, pari al 27,8% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Succede anche nelle migliori famiglie' ha interessato 2.482.000 spettatori con uno share del 13,6% mentre Rai3 con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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