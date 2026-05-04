L’attore ha commentato l’orario di inizio della prima serata televisiva, affermando che spesso inizia troppo tardi, alle 20.55. Ha spiegato che molte persone si siedono sul divano alle 20.45, pensando di poter cominciare subito a guardare, ma devono comunque aspettare alcuni minuti prima che il programma inizi. La questione dell’orario di inizio si è fatta più evidente in questi ultimi tempi.

Il problema dell’ orario di inizio della prima serata è più reale che mai. Nino Frassica lo spiega bene: ti siedi sul divano alle nove meno un quarto, convinto di fare la cosa giusta, e ti ritrovi ad aspettare. E aspettare. E aspettare ancora. Fino a quando, ormai già mezzo addormentato, parte finalmente la sigla, e sono le dieci passate. Il tema ormai non è più una lamentela che serpeggia solo tra il pubblico. Produttori, investitori pubblicitari e una bella fetta di telespettatori si sono fatti sentire da tempo contro un prime time che, di fatto, scivola sempre più verso le 22:00. A questo punto, anche Nino Frassica ha deciso di dire la sua.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nino Frassica, la provocazione sulla prima serata che inizia troppo tardi: “Così inizia alle 20.55”

Nino Frassica e il video della festa di Francesco Paolantoni | Che tempo che fa

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