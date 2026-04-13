Il teatro di Cavriglia ospiterà in prima assoluta lo spettacolo “Vertigini - anatomia di una bugia” nell’ambito della rassegna “Primavera a Teatro”. L’evento si terrà il 13 aprile 2026 ed è organizzato dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Soori. La rappresentazione si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alle nuove produzioni teatrali.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Il prossimo appuntamento della rassegna “Primavera a Teatro” (organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Soori) è una prima assoluta. Sabato 18 aprile, alle 21.30 al Teatro Comunale, andrà in scena “Vertigini - Anatomia di una bugia”, uno spettacolo teatrale scritto da Silvano Alpini e interpretato da Barbara Massini, dal pianista Emilio Spera e dallo stesso Alpini, con la regia di Francesco Marini e la produzione dell'Associazione Culturale Masaccio. Silvano Alpini e Barbara Massini, questa volta coadiuvati da un eccellente musicista come Emilio Spera, sono due attori e importanti operatori teatrali da molti anni attivi nel Valdarno (e non solo) e questa volta si cimentano in un lavoro impegnativo che debutta, in una serata speciale, proprio al Teatro di Cavriglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Primavera a teatro”: “Vertigini - anatomia di una bugia” in prima assoluta al teatro di Cavriglia

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