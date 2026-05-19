Previsioni de Il Tempo - I fatti di Modena

Oggi aggiorniamo sulle ultime notizie da Modena, dove la procura ha scelto di non contestare all’indagato l’accusa di terrorismo e premeditazione. La decisione riguarda i fatti legati a un episodio di particolare rilievo che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda si è svolta nel contesto locale e ha coinvolto diverse autorità giudiziarie che stanno ancora proseguendo con le indagini. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi.

Eccoci tornati con le Previsioni de Il Tempo, stavolta sui fatti di Modena dove la procura non ha contestato allo stragista l'aggravante del terrorismo e della premeditazione. Qual è il senso di questa scelta, se l'uomo è sceso di casa col coltello e ha detto che "sapeva di morire"? Nel frattempo, i giornali contestano invece l'aggravante a Salvini. Quindi la domanda è: il problema è Salvini che fa delle proposte oppure un uomo che falcia con la macchina delle persone e poi estrae un coltello? È l'ennesima distrazione Disabilità e scuola. Diritto allo studio e inclusività: il modello Medihospes Parla uno dei feriti: “Pensavo fosse un pazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Previsioni meteo per domenica 15 marzo. Maltempo su molte regioni

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