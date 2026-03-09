Previsioni de Il Tempo - Capezzone e Di Gregorio | volata finale per il Referendum

Nella prima puntata dello spazio Previsioni del Tempo, Capezzone e Di Gregorio forniscono un aggiornamento sulle condizioni meteorologiche per il giorno successivo. Il programma si concentra sulle previsioni e sulle variazioni delle condizioni climatiche, offrendo un quadro dettagliato delle tendenze di breve termine. La trasmissione è dedicata a fornire informazioni chiare e puntuali ai telespettatori.

Ecco la prima puntata dello spazio Previsioni del Tempo, il punto di fine giornata con una proiezione sul giorno successivo. Il direttore Daniele Capezzone e il professor Luigi Di Gregorio, che leggete su Il Tempo, partono dal video di Giorgia Meloni sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Ecco la loro analisi e le Previsioni de Il Tempo. La retromarcia parziale dell'Iran: "Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se."