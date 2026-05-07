Eccoci di nuovo con le Previsioni de Il Tempo, la rubrica dedicata alle notizie più recenti. Attualmente si prosegue con un reportage su un'operazione antidroga in una capitale europea. In prima pagina si trova anche l’ultima parte di un'inchiesta sulla gestione di forniture sanitarie, con dettagli su tangenti e mascherine. La pubblicazione si concentra su fatti e sviluppi di attualità legati a temi di interesse pubblico.

Eccoci tornati con le Previsioni de Il Tempo, la nostra rubrica sui temi caldi del momento. Mentre prosegue il nostro reportage su droga Capitale, in prima pagina trovate il proseguo dell'inchiesta Covid su tangenti e mascherine. Il Movimento 5 Stelle non era quello della trasparenza? Fra soldi dei contribuenti buttati e affari alle spalle della crisi sanitaria, sarebbe opportuno fare luce su questa questione rispondendo alle nostre domande.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Previsioni meteo per lunedì 13 aprile. Giornata di maltempo

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