Arriva a Chieti il Pulminoamico per il trasporto di persone anziane o con difficoltà negli spostamenti

A Chieti è stato introdotto il Pulminoamico, un servizio di trasporto dedicato a persone anziane o con difficoltà negli spostamenti. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede l'uso di un automezzo in comodato d’uso gratuito assegnato alla Misericordia. Il veicolo verrà impiegato per offrire un servizio di accompagnamento considerato sicuro, accessibile e affidabile. La volontà è di facilitare gli spostamenti di queste persone, con particolare attenzione alle esigenze di anziani e soggetti con disabilità.

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