Laurea Infermieristica ad Arezzo Opi | No a soluzioni ibride il corso replica va attivato subito

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo ha ribadito la propria posizione riguardo alla formazione degli infermieri, chiedendo di attivare immediatamente un corso di laurea tradizionale e rifiutando soluzioni ibride. La richiesta arriva in seguito alle discussioni sulla possibile introduzione di percorsi formativi misti, che l’ente giudica inadatti. La decisione mira a garantire un percorso chiaro e riconosciuto per gli studenti che vogliono intraprendere questa professione.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo rompe gli indugi e chiede una scelta netta per il futuro della formazione infermieristica in città. In una lettera aperta indirizzata al Rettore dell’Università di Siena e al Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est, l’Ordine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi alza la voce: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito”Arezzo, 17 aprile 2026 – Laurea Infermieristica ad Arezzo, OPI alza la voce: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito” Lettera... Crisi infermieristica: OPI Messina sfida il futuro del SSRL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina indicherà il 10 marzo un confronto pubblico sulla crisi del personale sanitario e sul futuro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salute:Riccardi, investimenti e misure per attrarre giovani infermieri; Polo universitario, sei nuove laureate in Infermieristica: Giovani professioniste pronte per la sanità del territorio; Sciopero della Sanità privata, si fermano medici e infermieri. Servizi a rischio anche a Roma; Come salvare una vita, il progetto della giovane faentina premiato a livello internazionale dal Rotary. Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi alza la voce: No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subitoLettera aperta dell’Ordine al Rettore dell’Università di Siena e al Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est ... lanazione.it Nuove lauree infermieristiche: ecco l’iter per l’attuazioneL'intervista a Roberto Latina, coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di Palermo. insanitas.it OPEN DAY corso di laurea in infermieristica sede di Schio Mercoledì 22 aprile 2026 due turni: alle 15 e alle 16 Presentazione del corso di studi, visita della sede didattica, testimonianze Prenota la tua presenza da questo link: https://forms.gle/hxwKpv facebook