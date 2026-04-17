Laurea Infermieristica ad Arezzo Opi | No a soluzioni ibride il corso replica va attivato subito

Da arezzonotizie.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo ha ribadito la propria posizione riguardo alla formazione degli infermieri, chiedendo di attivare immediatamente un corso di laurea tradizionale e rifiutando soluzioni ibride. La richiesta arriva in seguito alle discussioni sulla possibile introduzione di percorsi formativi misti, che l’ente giudica inadatti. La decisione mira a garantire un percorso chiaro e riconosciuto per gli studenti che vogliono intraprendere questa professione.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo rompe gli indugi e chiede una scelta netta per il futuro della formazione infermieristica in città. In una lettera aperta indirizzata al Rettore dell’Università di Siena e al Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est, l’Ordine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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