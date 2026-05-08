Race for the Cure 2026 | sport solidarietà e cultura si incontrano a Roma

A Roma, la Race for the Cure 2026 si svolge nuovamente coinvolgendo centinaia di persone in una manifestazione che unisce sport, solidarietà e cultura. L'evento, che si tiene nella capitale, vede partecipanti di diverse età e provenienze che prendono parte a una corsa collettiva. La giornata si svolge in un clima di entusiasmo, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano.

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La Race for the Cure 2026 torna a colorare Roma con un messaggio di prevenzione, solidarietà e partecipazione collettiva. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, la manifestazione offrirà ai partecipanti un’esperienza ancora più ricca: la possibilità di visitare gratuitamente i musei statali aderenti durante i giorni dell’evento. Dal 8 al 10 maggio 2026, tutti gli iscritti alla Race for the Cure potranno accedere gratuitamente ai musei convenzionati semplicemente: indossando la maglia ufficiale della Race for the Cure;. mostrando la ricevuta della donazione effettuata.. Un’iniziativa che unisce sport, salute e patrimonio culturale, permettendo ai partecipanti di vivere Roma anche attraverso la sua straordinaria storia artistica e archeologica.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà Golden Gala e Race for the Cure insieme al Circo Massimo tra sport e solidarietàDal 7 al 10 maggio stand dedicato al Golden Gala al villaggio della Race for the Cure con incontri, giochi e promozioni speciali per il pubblico Dal... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Race for the Cure al Circo Massimo dal 7 al 10 maggio; Race for the Cure 2026: la Difesa a sostegno dell’iniziativa; Race for the Cure, a Roma l’evento per la salute e la solidarietà; Inaugurato il villaggio della 27a Race for the Cure. Race for the Cure, al Circo Massimo inaugurata la 27/a edizione che tocca i 100mila iscritti FOTOGALLERYSulle note dell'Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale, si è aperta questa mattina al Circo Massimo la 27ma edizione della Race for the Cure, la più grande ... ansa.it Al via oggi al Circo Massimo Race for the CureLa manifestazione di sensibilizzazione di Komen Italia durerà fino a domenica. Datahubs durante l'evento realizzerà un sondaggio sul campo su stili di vita e prevenzione. Schillaci: prevenzione arma f ... avvenire.it La Race for The Cure ti aspetta al Circo Massimo! Dal oggi fino al 10 Maggio ti aspettiamo con visite gratuite, attività sportive e molto altro! #komenitalia #prevenzione #solidarietà #raceforthecure #rftc2026 facebook Anche quest’anno la #Difesa è al fianco di “Race for the Cure”, la più grande manifestazione italiana dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori al seno. Una presenza concreta, fatta di passi condivisi e vicinanza autentica a chi ogni giorno affronta la x.com