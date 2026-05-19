premio internazionale per il regista gilioli

Il regista Fabio Gilioli ha ottenuto un nuovo riconoscimento a livello internazionale, ricevendo un premio dedicato al suo lavoro. Nel frattempo, il suo ultimo progetto è disponibile sulle piattaforme di streaming, ampliando così il pubblico che può accedervi. Questa fase della sua carriera segna un ulteriore passo avanti rispetto alle sue produzioni precedenti, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico e digitale. La notizia si aggiunge ai successi già ottenuti nel corso degli ultimi anni.

Un nuovo premio internazionale e l’approdo sulle piattaforme streaming: continua il percorso di successi del giovane regista Fabio Gilioli. " La stagione dei fiori ", il suo cortometraggio, ha conquistato il riconoscimento per la "Miglior Attrice Studentessa" al Lancaster International Film Festival (Liff), nel Regno Unito ed è già stato selezionato per entrare nel catalogo di DOPE+, piattaforma dedicata al cinema indipendente e documentaristico di qualità. Il film sarà disponibile anche su Amazon Prime Video e Fire TV e in luglio sarà proiettato nelle sale del nostro territorio. Porta una storia intensa di dolore e rinascita. Il corto sarà presentato in anteprima sul nostro territorio in luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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