Al Cimitero delle Fontanelle il regista premio Oscar Gabriele Salvatores

Oggi il Cimitero delle Fontanelle ha visto la presenza di due ospiti d'eccezione: il regista premio Oscar e l’attrice Antonella Stefanucci. La visita si è svolta in un’atmosfera tranquilla, senza eventi pubblici o comunicazioni ufficiali. Entrambi hanno percorso le vie del cimitero, conosciuto per le sue caratteristiche storiche e culturali, restando all’interno dei luoghi per un breve periodo.

Oggi il Cimitero delle Fontanelle ha accolto due ospiti speciali, il regista premio Oscar, Gabriele Salvatores e l'attrice Antonella Stefanucci.Il post di commento dei gestori del monumento riaperto da poche settimane: "La riapertura delle Fontanelle non è solo accesso, ma possibilità.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gabriele Salvatores, al regista il Globo d’Oro alla carriera Leggi anche: Napoli in verticale: dai tetti del Duomo al Cimitero delle Fontanelle Altri aggiornamenti Al Cimitero delle Fontanelle il regista premio Oscar Gabriele SalvatoresOggi il Cimitero delle Fontanelle ha accolto due ospiti speciali, il regista premio Oscar, Gabriele Salvatores e l'attrice Antonella Stefanucci. Il post di commento dei gestori del monumento riaperto ... napolitoday.it Napoli, Manfredi al Cimitero delle Fontanelle: «Riapertura vicinissima»Questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato al Cimitero delle Fontanelle, annunciando una riapertura vicinissima dopo diversi anni di lavori. «Sopralluogo al Cimitero delle Fontanelle ... ilmattino.it