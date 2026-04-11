Il regista Wes Anderson è stato annunciato come destinatario del Premio Fellini. In un’intervista, Anderson ha dichiarato che

"Amarcord è il mio film preferito di Fellini". Wes Anderson l’ha studiato e ristudiato ("ma più lo studi e meno lo comprendi.") prima di girare suo Grand Budapest Hotel. Non poteva che andare a lui la nuova edizione del Premio Fellini. Perché, come sottolinea Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, "Anderson è tra gli eredi e gli artisti più vicini al cinema di Fellini". Rimini inseguiva da anni il cineasta americano. Lo aveva già invitato nel 2021, quando venne inaugurato il Fellini Museum. E questa volta il regista di film come Grand Budapest Hotel, I Tenenbaum o Moonrise Kingdom – solo per citarne alcuni – ha accettato l’invito, complici altri impegni che lo porteranno a giorni in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il regista Wes Anderson riceverà il Premio Fellini

Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a BolognaRimini, 10 aprile 2026 – Finalmente vedrà il Fellini Museum e riceverà il premio che Rimini, da anni, voleva conferirgli.

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Il regista Wes Anderson riceverà il Premio FelliniIl 21 aprile la cerimonia al teatro Galli di Rimini e poi una retrospettiva. Il giorno dopo a Bologna. Il direttore della Cineteca: È il vero erede del Maestro. ilrestodelcarlino.it

Fellini Award Rimini 2026: il regista premiato sarà Wes AndersonDopo Alfonso Cuarón questa seconda edizione del rinato Premio va ad un’altra grande voce del panorama internazionale ... altarimini.it

Dove c’è Federico Fellini, c’è Wes Anderson. Abbiamo il piacere (e l’orgoglio!) di annunciare che il Premio Fellini 2026 sarà assegnato a Wes Anderson, uno dei registi più originali e influenti del cinema contemporaneo. Martedì 21 aprile alle ore 16 tutta la citt - facebook.com facebook

Dove c’è Fellini, c’è Wes Anderson. Il Premio Fellini 2026 sarà assegnato al regista americano 21 aprile, ore 16 – Teatro Galli Ingresso libero con prenotazione comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #fellini #WesAnderson #premiofellini x.com