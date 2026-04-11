Il regista Wes Anderson riceverà il Premio Fellini

Da ilrestodelcarlino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista Wes Anderson è stato annunciato come destinatario del Premio Fellini. In un’intervista, Anderson ha dichiarato che

"Amarcord è il mio film preferito di Fellini". Wes Anderson l’ha studiato e ristudiato ("ma più lo studi e meno lo comprendi.") prima di girare suo Grand Budapest Hotel. Non poteva che andare a lui la nuova edizione del Premio Fellini. Perché, come sottolinea Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, "Anderson è tra gli eredi e gli artisti più vicini al cinema di Fellini". Rimini inseguiva da anni il cineasta americano. Lo aveva già invitato nel 2021, quando venne inaugurato il Fellini Museum. E questa volta il regista di film come Grand Budapest Hotel, I Tenenbaum o Moonrise Kingdom – solo per citarne alcuni – ha accettato l’invito, complici altri impegni che lo porteranno a giorni in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il regista Wes Anderson riceverà il Premio Fellini

Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a BolognaRimini, 10 aprile 2026 – Finalmente vedrà il Fellini Museum e riceverà il premio che Rimini, da anni, voleva conferirgli.

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wes anderson il regista wes andersonIl regista Wes Anderson riceverà il Premio FelliniIl 21 aprile la cerimonia al teatro Galli di Rimini e poi una retrospettiva. Il giorno dopo a Bologna. Il direttore della Cineteca: È il vero erede del Maestro. ilrestodelcarlino.it

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