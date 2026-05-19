Valore Italia ha avviato un progetto chiamato Premio Acea Contemporanea, dedicato alla promozione di giovani artisti. La collaborazione con Acea ha permesso di realizzare questa iniziativa, che si concentra sulla valorizzazione di nuovi talenti nel campo artistico. La società ha espresso gratitudine nei confronti di Acea per aver sostenuto questa operazione, ritenuta di grande rilevanza per il settore culturale e artistico. L’obiettivo principale è mettere in luce le opere di artisti emergenti e favorirne la crescita professionale.

“Valore Italia ha assunto questa sfida estremamente importante e dobbiamo essere grati ad Acea che ha voluto lanciare questa operazione che al centro ha il tema della valorizzazione dei giovani artisti. Una sfida che ha messo al centro il tema dell'acqua, che è un tema estremamente interessante sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dello sviluppo artistico”. Lo ha dichiarato Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia, a margine della premiazione del Premio Acea Contemporanea che si è svolto a Roma presso il museo Acea Heritage. Il concorso, alla sua prima edizione, è stato promosso da Acea e Valore italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amura (Valore Italia): “Con Premio Acea Contemporanea valorizziamo giovani artisti”

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Amura (Valore Italia): Con Premio Acea Contemporanea valorizziamo giovani artisti

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