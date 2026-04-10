Il fine settimana in Europa si preannuncia ricco di partite di alto livello nei principali campionati di Inghilterra, Germania e Francia, con il calcio che riprende dopo le pause. Da venerdì 10 aprile a lunedì 13 aprile si giocano numerosi incontri, tra cui alcune sfide tra le squadre più importanti del continente. La programmazione include match che attirano l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il calcio europeo si prepara a un weekend di altissima intensità tattica con la ripresa dei campionati in Inghilterra, Germania e Francia da venerdì 10 aprile fino a lunedì 13 aprile. Tra sfide decisive per le zone europee in Premier League e scontri diretti nel cuore della Bundesliga, gli appassionati avranno a disposizione una programmazione capillare su e tramite lo streaming di NOW. L'impatto tattico della Premier League: tra scontro per l'Europa e duelli di prestigio La trentaduesima giorna . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Weekend di fuoco in Europa: Chelsea-City e i big match della Premier

Sabato di fuoco in Europa: i big match che valgono una stagioneIl pomeriggio europeo di sabato 7 febbraio 2026 si preannuncia come uno dei crocevia più intensi della stagione, con le principali leghe del...

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