Premier League Arsenal campione | il City ha pareggiato con il Bournemouth

L’Arsenal ha conquistato il titolo della Premier League dopo che il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il Bournemouth. La partita tra City e Bournemouth si è conclusa con il risultato di parità, permettendo ai Gunners di festeggiare la vittoria del campionato senza disputare ulteriori incontri. La squadra di Londra aveva già accumulato un vantaggio sufficiente per laurearsi campione prima dell’ultimo turno. La classifica finale ha visto l’Arsenal in testa, con il Manchester City alle sue spalle.

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