Premier League Arsenal campione | il City ha pareggiato con il Bournemouth
L’Arsenal ha conquistato il titolo della Premier League dopo che il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il Bournemouth. La partita tra City e Bournemouth si è conclusa con il risultato di parità, permettendo ai Gunners di festeggiare la vittoria del campionato senza disputare ulteriori incontri. La squadra di Londra aveva già accumulato un vantaggio sufficiente per laurearsi campione prima dell’ultimo turno. La classifica finale ha visto l’Arsenal in testa, con il Manchester City alle sue spalle.
L’Arsenal è campione della Premier League con i Gunners che hanno potuto festeggiare a distanza grazie al pareggio per 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Primo titolo di campione della Premier League per Arteta. Festeggia anche un italiano, con Riccardo Calafiori che, al suo secondo anno in Inghilterra, vince il titolo con la maglia dei Gunners. Arsenal che ora sogna uno storico double dovendo ancora disputare la finale di Champions League contro il PSG. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Arsenal v Manchester City The Story This Season So Far
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