La Premier League prosegue con partite che tengono alta la tensione, mentre l’Arsenal subisce una sconfitta e il Manchester City riduce il divario in classifica. Nel frattempo, il Tottenham si trova in una posizione complicata, vicina alla zona retrocessione. Le gare di questa giornata confermano che il campionato inglese resta uno dei più avvincenti e incerti a livello internazionale.

Londra (Gran Bretagna) 13 aprile 2026 - La Premier League è ancora tutta da vivere, nulla è ancora deciso e questo conferma il massimo campionato inglese come quello più spettacolare del mondo. L' Arsenal trema e cade contro il Bournemouth, ne approfitta il Manchester City, corsaro a Stanford Bridge, per riportarsi a -6 dalla vetta, con ancora una gara da recuperare. Non solo tutto da decidere per il titolo, è lotta apertissima anche per l'Europa, con nove squadre in appena sei punti in lotta per il sesto posto. Dietro invece non si ferma l'incubo per il Tottenham, gli Spurs incassano la sconfitta numero 16 della loro stagione e precipitano clamorosamente in zona retrocessione, dopo aver disputato la Champions League nella prima metà di stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati Premier League: Arsenal battuto, il City accorcia, Tottenham in zona retrocessione

Premier League: l'Arsenal vince e allunga a +6, City fermato sul pari e Villa battutoLondra (Gran Bretagna) 2 febbraio 2026 - Dopo aver concluso al primo posto la fase a campionato di Champions League, l'Arsenal interrompe il digiuno...

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La classifica di #PremierLeague: il #ManchesterCity schianta 3-0 il #Chelsea e accorcia sull' #Arsenal #SkySport #SkyPremier x.com