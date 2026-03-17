Premier League | il City stecca l' Arsenal no e sale a +9; lo United vince ancora

Nel turno numero 30 di Premier League, il City ha subito una sconfitta, mentre l'Arsenal ha conquistato una vittoria che lo ha portato a +9 in classifica. Lo United ha invece continuato la serie di vittorie, contribuendo a definire la situazione in testa alla classifica. La giornata si è contraddistinta per la scarsità di gol, con appena 16 reti complessive.

Londra (Gran Bretagna) 16 marzo 2026 - Si completa il turno numero 30 di Premier League e in una giornata da pochissimi gol, appena 16 complessivi, in un campionato che viaggia a quasi il doppio di media ogni giornata, arrivano due risultati che potrebbero decidere la corsa al titolo. L' Arsenal soffre, ma supera l' Everton e allunga sul City, fermato sul pari dal West Ham. Con 9 punti di margine ora la squadra di Mikel Arteta può di nuovo respirare, dopo le partite da acqua alla gola delle ultime giornate. Ritrova la vittoria il Manchester United, vincente a Old Trafford nello scontro diretto Champions contro l' Aston Villa. Primi punti per Igor Tudor sulla panchina del Tottenham dopo il pari maturato ad Anfield contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: il City stecca, l'Arsenal no e sale a +9; lo United vince ancora Articoli correlati Premier League: l'Arsenal stecca nel derby, il City torna a -4, Spurs esonerano FrankLondra (Gran Bretagna) 13 febbraio 2026 - L'Arsenal inciampa nel derby contro il Brentford e il Manchester City si riavvicina in classifica facendo... Premier League: Arsenal e City vincono e allungano sul Villa, United e Chelsea in sciaLondra (Gran Bretagna) 9 febbraio 2026 – Continua la sfida a distanza tra Arsenal e Manchester City in vetta alla classifica, in una Premier League... Approfondimenti e contenuti su Premier League Temi più discussi: West Ham-Manchester City 1-1: gol e highlights; Premier League: l’Arsenal allunga a +9 sul City, ko il Chelsea; Perché il Man City potrebbe accettare una penalizzazione di 60 punti per il fair-play finanziario che lo manderebbe in fondo alla Premier; Champions League: Premier contro tutti, super sfida Real Madrid-Man City. Premier League: il City stecca, l'Arsenal no e sale a +9; lo United vince ancoraI Gunners soffrono ma battono l'Everton, Citizens fermati sul pari dal West Ham. Vittoria dello United nel big match con l'Aston Villa ... sport.quotidiano.net Pesanti sconfitte per Manchester City, Chelsea, Tottenham e Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League. Solo pareggi per Arsenal e NewcastlePesanti sconfitte per Manchester City, Chelsea, Tottenham e Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League. Solo pareggi per Arsenal e Newcastle ... corrieredellosport.it La moglie di Victor Lindelof è stata eletta dall'AI la donna più attraente della Premier League #SportMediaset - facebook.com facebook Non ci sono precedenti del genere nella storia della Premier League, che peraltro è breve (è nata nel 1992 dalle ceneri della vecchia First Division per darsi una gestione nuova e moderna che l'ha trasformata nel colosso che abbiamo oggi sotto gli occhi), qui x.com