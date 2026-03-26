Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l' addio di Bartolozzi

Dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha nominato Antonio Mura come nuovo capo di gabinetto. La nomina è stata resa nota nelle ultime ore e segna un cambio nella posizione di vertice all’interno del dicastero. La decisione segue la conclusione dell’incarico precedente e interessa la struttura che supporta il ministro nelle attività quotidiane.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Magistrato di lungo corso ed ex procuratore generale alla Corte d’appello di Roma, il nuovo volto di fiducia del ministro della Giustizia si è occupato di alcuni tra i maggiori casi nazionali Dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi, la "zarina" di via Arenula, è Antonio Mura il nuovo capo di gabinetto scelto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. A quanto si apprende, la sua nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni. Mura, attualmente, ricopre l'incarico di capo dell'ufficio legislativo. Nato a Sassari il 14 novembre 1954, Antonio Mura, conosciuto anche come Antonello, è un magistrato italiano con una lunga carriera alle spalle, entrato in magistratura nel 1981. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l'addio di Bartolozzi Articoli correlati Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio: a sostituire Bartolozzi l’ex pg di Roma gradito a palazzo ChigiSarà Antonio Mura il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Giustizia, Antonio Mura nuovo capo di gabinetto al posto BartolozziIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio , non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonio Mura Temi più discussi: Tutti i nomi per il dopo Delmastro e Bartolozzi al ministero della Giustizia; Via Arenula nel caos, cercasi sottosegretario disperatamente; Porte girevoli al Governo: ecco i possibili sostituti di Bertolazzi e Delmastro; Avvio col botto per le sassaresi impegnate nella Serie C Unica di basket. Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della GiustiziaMagistrato in pensione, 72 anni, prende il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa dopo il referendum. La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni ... quotidiano.net Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Prende il posto di Giusi BartolozziSubentra dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi. Magistrato in pensione, considerata una figura tecnica, sarà il braccio destro operativo del ministro ... roma.corriere.it Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Subentra a Bartolozzi. Era capo del legislativo #ANSA x.com Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Subentra a Bartolozzi. Era capo del legislativo #ANSA - facebook.com facebook