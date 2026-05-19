Precipita dal balcone metre monta una tenda | grave un 56enne

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un balcone mentre sistemava una tenda. L’incidente si è verificato a Celle di Bulgheria, nel Cilento, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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