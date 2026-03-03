Precipita dal balcone mentre fa delle riparazioni | grave un 46enne dopo il volo dal terzo piano

Un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di casa al terzo piano mentre eseguiva delle riparazioni. L’incidente si è verificato a Cura Carpignano, in provincia di Pavia, e ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Cura Carpignano (Pavia), 3 marzo 2026 - Drammatica caduta dal balcone al terzo piano. Un uomo di 46 anni è stato trasportato in gravissime condizioni, con l'ambulanza in codice rosso, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, per quello che è considerato un incidente domestico. È successo nel pomeriggio, una decina di minuti prima delle 16 di oggi, martedì 3 marzo, in via Verdi a Cura Carpignano. Contrariamente alla maggior parte delle cadute da finestre o balconi non si è infatti trattato in questo caso di un gesto volontario, ma di una fatalità, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Oltre ai soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

