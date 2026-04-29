A 89 anni precipita dal balcone mentre monta una tenda da sole | morto sul colpo a Giovinazzo

Un uomo di 89 anni è deceduto a Giovinazzo dopo essere caduto dal balcone del quinto piano mentre stava sistemando una tenda da sole. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, e nonostante l’intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rritare è risultato inutile. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima si trovava da sola al momento dell’incidente.

Stava montando sul balcone al quinto piano una tenda da sole ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia, precipita dal quarto piano del balcone di casa: morto sul colpo Leggi anche: Donna di 89 anni travolta da una moto: morta sul colpo Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Puglia: precipita dal quinto piano, 89enne muore sul colpo -. A 89 anni precipita dal balcone mentre monta una tenda da sole: morto sul colpo a GiovinazzoStava montando sul balcone al quinto piano una tenda da sole ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, inutili i soccorsi ... fanpage.it Giovinazzo, anziano muore dopo una caduta dal quinto piano: tragedia in via Generale DacontoGIOVINAZZO – Un drammatico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo, dove un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano della propria abit ... giornaledipuglia.com