Precipita dal balcone mentre monta una tenda | grave un 56enne

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone mentre cercava di montare una tenda in un’abitazione della zona. L’incidente si è verificato nel comune di Celle di Bulgheria, nel Cilento, e ha coinvolto una persona che stava effettuando lavori domestici all’aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

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Dramma nel Cilento, dove si è verificato un incidente a Celle di Bulgheria: un uomo di 56 anni, identificato con le iniziali M.C., è rimasto seriamente ferito dopo una caduta da un balcone. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava effettuando alcuni lavori domestici, in particolare il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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