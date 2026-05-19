Precipita dal balcone mentre monta una tenda | grave un 56enne
Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone mentre cercava di montare una tenda in un’abitazione della zona. L’incidente si è verificato nel comune di Celle di Bulgheria, nel Cilento, e ha coinvolto una persona che stava effettuando lavori domestici all’aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.
Dramma nel Cilento, dove si è verificato un incidente a Celle di Bulgheria: un uomo di 56 anni, identificato con le iniziali M.C., è rimasto seriamente ferito dopo una caduta da un balcone. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava effettuando alcuni lavori domestici, in particolare il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Precipita dal balcone metre monta una tenda: grave un 56enneDramma nel Cilento, dove si è verificato un incidente a Celle di Bulgheria: un uomo di 56 anni, identificato con le iniziali M.
A 89 anni precipita dal balcone mentre monta una tenda da sole: morto sul colpo a GiovinazzoStava montando sul balcone al quinto piano una tenda da sole ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, inutili i soccorsi.
Il dolore per la perdita di Massimo Guccione, lo studente 18enne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre si svolgeva la gita di istruzione, si trasforma in un altro gesto di speranza e solidarietà. Dopo il sì dei genitori all’espi facebook
Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne ift.tt/fTQEJGV x.com
Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra cameraVENEZIA - Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica, grave un 13enne di Pellestrina. L'incidente è avvenuto martedì sera verso le 21,30 in una ... ilgazzettino.it
MARCIANISE - Bambino di 9 anni precipita dal balcone: paura in via Monte Grappa21:49:00 MARCIANISE. Paura e angoscia questa mattina in via Monte Grappa. Un bambino di soli 9 anni è caduto dal balcone della sua abitazione al primo piano mentre giocava, schiantandosi violentemente ... casertafocus.net