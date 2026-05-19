Precipita dal balcone mentre monta una tenda | grave un 56enne

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone mentre cercava di montare una tenda in un’abitazione della zona. L’incidente si è verificato nel comune di Celle di Bulgheria, nel Cilento, e ha coinvolto una persona che stava effettuando lavori domestici all’aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

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