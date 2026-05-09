Filma con il cellulare 97 donne nei bagni dell’Asl | operatore socio sanitario finisce nei guai

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operatore socio sanitario è stato accusato di aver filmato con il cellulare 97 donne mentre si trovavano nei bagni di una sede dell’Asl in provincia di Lecce. Le donne stavano effettuando esami tossicologici e non erano consapevoli di essere riprese. La vicenda è stata scoperta dopo alcune segnalazioni e sono in corso le indagini per verificare le responsabilità dell’uomo.

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Avrebbe immortalato con il cellulare 97 donne ignare mentre si sottoponevano a esami tossicologici nei bagni di una sede della Asl di Lecce. Per questo un operatore socio sanitario di 67 anni, residente a Cavallino, è indagato per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale.🔗 Leggi su Today.it

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