Bologna sospeso operatore socio sanitario dopo una seconda denuncia per molestie sulle pazienti

Un operatore socio sanitario di Bologna è stato sospeso dal servizio dopo una seconda denuncia per molestie rivolte a una paziente. La prima accusa aveva portato al suo trasferimento, in seguito a una denuncia per presunta violenza sessuale che aveva attivato il procedimento previsto dal Codice rosso. La situazione è ora al centro di un procedimento disciplinare.

Una seconda denuncia per molestie nei confronti di una paziente, dopo essere stato trasferito in seguito alle accuse per una presunta violenza sessuale che avevano fatto scattare il Codice rosso. A due anni dal primo episodio, un operatore socio sanitario di 46 anni è stato sospeso per un anno ed è indagato a Bologna per violenza sessuale. L’uomo, secondo l’ipotesi di accusa ancora in indagini preliminari, in due circostanze avrebbe molestato due pazienti, approfittando del loro stato di vulnerabilità perché ricoverate in ospedale. La prima presunta vittima denunciò in prima persona, anche pubblicamente in un’intervista al Resto del Carlino, la violenza subita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, sospeso operatore socio sanitario dopo una seconda denuncia per molestie sulle pazienti Notizie correlate Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incaricoBologna, 27 aprile 2026 – Un operatore socio-sanitario è gravemente indiziato di violenza sessuale su due pazienti. Abusi sessuali sui pazienti ricoverati: operatore sanitario sospeso, scatta l’indagineUn operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva nell’ambito di un’indagine per presunti episodi di... Contenuti di approfondimento Si parla di: BOLOGNA: Violenza su pazienti, operatore socio-sanitario sospeso da pubblico Ufficio. Molestie sessuali su due pazienti a Bologna, Oss sospeso per un annoBOLOGNA – È di un anno la durata della sospensione disposta dal gip di Bologna ed eseguita dalla Squadra mobile e dal commissariato di San Giovanni in Persiceto nei confronti di un operatore socio-san ... dire.it Bologna, violenza sessuale su due pazienti: sospeso un operatore socio sanitarioLa Polizia di Bologna ha eseguito la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio a carico di un operatore socio-sanitario gravemente indiziato di violenza sessuale su due pazi ... corrieredibologna.corriere.it