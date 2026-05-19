A Potenza sono stati registrati aumenti nei prezzi di carne e frutta, che hanno contribuito a un incremento complessivo nel costo della spesa. I rincari sono stati notati soprattutto nei punti vendita della zona, con variazioni che riflettono le tendenze di mercato. La differenza tra inflazione e prezzi praticati si traduce in un maggiore peso economico per le famiglie, che devono affrontare costi più elevati per alimenti di prima necessità. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori locali, che si trovano a dover gestire un budget più serrato.

? Punti chiave Quali prodotti alimentari hanno causato il rincaro a Potenza?. Come influisce la differenza tra inflazione e prezzi reali sulle famiglie?. Perché i ministeri hanno attivato un monitoraggio speciale nei mercati?. Chi deve intervenire per proteggere il potere d'acquisto dei lucani?.? In Breve Inflazione alimentare a Potenza al 2,5% contro lo 0,3% generale nel primo bimestre 2026.. Rincari su vitello, pollo, suino, pecorino romano e parmigiano reggiano nei mercati lucani.. Federconsumatori Basilicata chiede collaborazione con Prefettura e Regione per monitoraggio territoriale costante.. Aumento prezzi frutta come arance, kiwi e mele, con cali per banane e cachi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, carrello della spesa in salita: rincari su carne e frutta

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