Le spese per la spesa quotidiana e i costi dei trasporti sono aumentati significativamente, a causa della riduzione dei prezzi del carburante. Questo ha portato a un incremento dei prezzi di diversi prodotti alimentari, in particolare di frutta e verdura trasportate su gomma. Tra questi, le melanzane hanno registrato un aumento del 21%, contribuendo a far salire il costo complessivo della spesa per molte famiglie in tutto il paese.

Le spese per la spesa quotidiana e i costi dei trasporti stanno subendo una pressione senza precedenti a causa della stretta sui prezzi del carburante, con un impatto che colpisce duramente i prodotti freschi distribuiti su gomma in tutta Italia. Un’analisi condotta da Assoutenti, incrociando le rilevazioni Istat con l’attuale scenario geopolitico in Medio Oriente, evidenzia come l’aumento del gasolio stia alimentando una spirale di rincari che parte dai distributori e arriva direttamente alle tavole dei cittadini. L’impatto diretto sui prodotti freschi e sul carrello della spesa. Il nesso tra il costo del trasporto e i listini alimentari è ormai evidente, specialmente per i beni che richiedono una logistica rapida lungo la penisola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caro carburante: carrello della spesa in salita, melanzane +21%

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