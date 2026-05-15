Inflazione al 2,7% e carrello della spesa in salita | il debito vola

L'inflazione si attesta al 2,7% e il costo della spesa quotidiana continua ad aumentare, mentre i debiti delle famiglie sono in crescita. Le variazioni nei prezzi dei beni di prima necessità sono evidenti, con alcuni prodotti che hanno registrato aumenti significativi. L’aumento dei costi energetici ha contribuito a questi rincari, influenzando le spese mensili delle famiglie. In questo scenario, si osservano variazioni evidenti sui prezzi di alcuni alimenti di uso comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui