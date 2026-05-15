Inflazione al 2,7% e carrello della spesa in salita | il debito vola
L'inflazione si attesta al 2,7% e il costo della spesa quotidiana continua ad aumentare, mentre i debiti delle famiglie sono in crescita. Le variazioni nei prezzi dei beni di prima necessità sono evidenti, con alcuni prodotti che hanno registrato aumenti significativi. L’aumento dei costi energetici ha contribuito a questi rincari, influenzando le spese mensili delle famiglie. In questo scenario, si osservano variazioni evidenti sui prezzi di alcuni alimenti di uso comune.
? Punti chiave Come influenzerà il rincaro energetico la tua spesa alimentare mensile?. Quali prodotti di prima necessità hanno registrato il balzo maggiore?. Perché il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche sta gonfiando il debito?. Quanto incideranno i nuovi tassi sui titoli indicizzati all'inflazione?.? In Breve Energia passata da -2,1% a +9,2% e alimentari non lavorati al 5,9%. Prodotti ad alta frequenza rincarati del 4,2% rispetto al 3,1% di marzo. Debito pubblico salito a 3.158,8 miliardi con incremento di 19,5 miliardi. Fabbisogno amministrazioni pubbliche a 31,5 miliardi contro 10,8 miliardi di liquidità Tesoro.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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