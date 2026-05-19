Potente tornado case evacuate e blackout! Scene sconvolgenti

Da tvzap.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tornado di forte intensità ha attraversato la regione centrale del Nebraska, coinvolgendo le zone di Saint Libory e provocando danni rilevanti nella contea di Howard. Sono state evacuate alcune case e si sono verificati blackout in diverse aree colpite. La forza del vento ha causato danni alle strutture e interrotto le forniture di energia elettrica, creando una situazione di emergenza nella zona. Le autorità stanno operando per gestire l'emergenza e valutare i danni subiti.

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Un violento tornado ha colpito il Nebraska centrale, attraversando l’area di Saint Libory e causando danni significativi nella contea di Howard. Il passaggio del vortice ha interessato soprattutto zone rurali, dove abitazioni e strutture agricole risultano particolarmente esposte agli eventi meteo estremi. L’episodio si inserisce in una fase di marcata instabilità atmosferica: quando celle temporalesche intense si sviluppano rapidamente e si organizzano lungo fronti attivi, gli effetti al suolo possono cambiare in pochi minuti, imponendo alle autorità interventi urgenti e misure di sicurezza immediate. Secondo le prime informazioni diffuse a livello locale, la tempesta ha provocato interruzioni diffuse della rete elettrica e la caduta di alberi e rami sulle vie di collegamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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