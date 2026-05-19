Un tornado di forte intensità ha attraversato la regione centrale del Nebraska, coinvolgendo le zone di Saint Libory e provocando danni rilevanti nella contea di Howard. Sono state evacuate alcune case e si sono verificati blackout in diverse aree colpite. La forza del vento ha causato danni alle strutture e interrotto le forniture di energia elettrica, creando una situazione di emergenza nella zona. Le autorità stanno operando per gestire l'emergenza e valutare i danni subiti.

Un violento tornado ha colpito il Nebraska centrale, attraversando l’area di Saint Libory e causando danni significativi nella contea di Howard. Il passaggio del vortice ha interessato soprattutto zone rurali, dove abitazioni e strutture agricole risultano particolarmente esposte agli eventi meteo estremi. L’episodio si inserisce in una fase di marcata instabilità atmosferica: quando celle temporalesche intense si sviluppano rapidamente e si organizzano lungo fronti attivi, gli effetti al suolo possono cambiare in pochi minuti, imponendo alle autorità interventi urgenti e misure di sicurezza immediate. Secondo le prime informazioni diffuse a livello locale, la tempesta ha provocato interruzioni diffuse della rete elettrica e la caduta di alberi e rami sulle vie di collegamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Potente tornado, case evacuate e blackout! Scene sconvolgenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Le ispezioni nelle Case di Cura, il Pd: "Scoperti fatti sconvolgenti"“Quanto emerso dalle ispezioni nelle case di cura di Messina è sconvolgente”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del partito democratico,...

Dalida e l’eternità di Mourir sur scène: i Bon Entendeur raccontano il potente remix che unisce le generazioni – INTERVISTA ESCLUSIVAIBon Entendeur, collettivo francese nato dalla passione di Arnaud Bonet e Pierre Della Monica, hanno saputo trasformare l’arte del remix in una vera...

Potente tornado in Nebraska, case evacuate e blackout dopo la tempesta: le riprese ravvicinateLa tempesta ha colpito soprattutto le zone rurali, danneggiando abitazioni e strutture agricole, spezzando alberi e interrompendo la rete elettrica in diverse aree ... rainews.it