Le ispezioni nelle Case di Cura il Pd | Scoperti fatti sconvolgenti

Le ispezioni nelle case di cura di Messina hanno portato alla luce situazioni ritenute sconvolgenti, secondo il segretario provinciale del Partito Democratico. Il direttore regionale dell’Inps ha denunciato condizioni di grave maltrattamento nei confronti degli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale cittadina. I controlli hanno evidenziato comportamenti e pratiche che hanno suscitato preoccupazione e indignazione.

"Quanto emerso dalle ispezioni nelle case di cura di Messina è sconvolgente", così Armando Hyerace, segretario provinciale del partito democratico, commenta la denuncia del direttore regionale dell'Inps circa gli orrori perpetrati ai danni di ospiti di una Rsa cittadina.