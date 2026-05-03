Dalida e l’eternità di Mourir sur scène | i Bon Entendeur raccontano il potente remix che unisce le generazioni – INTERVISTA ESCLUSIVA

I Bon Entendeur hanno realizzato un remix di “Mourir sur scène”, il brano interpretato dalla cantante francese scomparsa nel 1987, che ha coinvolto diverse generazioni. In un’intervista esclusiva, il trio ha spiegato come hanno reinterpretato questa canzone, mantenendo intatto il suo spirito. Nel corso dell’intervista si è parlato anche di come il progetto si inserisca nel loro percorso artistico e delle sfide legate alla creazione di nuovi contenuti partendo da un patrimonio musicale così importante.

IBon Entendeur, collettivo francese nato dalla passione di Arnaud Bonet e Pierre Della Monica, hanno saputo trasformare l’arte del remix in una vera e propria missione culturale, collezionando oltre 450 milioni di stream nel mondo. Dopo aver rivisitato icone del calibro di Françoise Hardy e Nicoletta, il 24 aprile 2026 il duo ha rilasciato la versione ufficiale di Mourir sur scène di Dalida, un progetto nato quasi per caso e diventato virale grazie alla richiesta incessante dei fan. Questa rilettura proietta i due musicisti di Aix-en-Provence verso una nuova fase creativa: un prossimo album già in cantiere, zeppo di inediti e cover che manterranno intatto il loro inconfondibile sound solare.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Notizie correlate

Avec le temps Dalida, il sacrificio della donna per l’eternità dell’artista: l’appassionato racconto di Maria Letizia Gorga | INTERVISTA ESCLUSIVAMaria Letizia Gorga è un’attrice romana, nota per la sua versatilità e la capacità di volteggiare liberamente tra teatro, cinema, televisione e...

Hotel Dalida, il non-luogo sospeso tra macerie e memoria in cui la guerra incontra la leggenda | INTERVISTA ESCLUSIVA a Roberta Lidia De StefanoUno spettacolo-concerto che fonde mito, conflitto e ricordo per indagare la vocazione, la fragilità umana e la condizione femminile.