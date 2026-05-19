Poste italiane in programma in provincia di Frosinone il Webinar di educazione finanziaria

Poste Italiane ha annunciato un nuovo webinar di educazione finanziaria che si terrà nella provincia di Frosinone. Gli incontri si svolgono online e sono rivolti ai cittadini della zona. Questa iniziativa prosegue con una serie di appuntamenti in modalità webinar, organizzati per fornire informazioni e strumenti utili sulla gestione delle finanze personali. La partecipazione è aperta a chiunque voglia approfondire temi legati alla finanza e alle possibilità offerte dai servizi di Poste Italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui