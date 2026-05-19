Poste italiane in programma in provincia di Frosinone il Webinar di educazione finanziaria

Da frosinonetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha annunciato un nuovo webinar di educazione finanziaria che si terrà nella provincia di Frosinone. Gli incontri si svolgono online e sono rivolti ai cittadini della zona. Questa iniziativa prosegue con una serie di appuntamenti in modalità webinar, organizzati per fornire informazioni e strumenti utili sulla gestione delle finanze personali. La partecipazione è aperta a chiunque voglia approfondire temi legati alla finanza e alle possibilità offerte dai servizi di Poste Italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Anche questa settimana è prevista una giornata di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.L’appuntamento con il seminario online “Il Welfare, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Poste Italiane: in provincia di Frosinone questa settimana nuovi webinar di?educazione finanziariaProseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone.

Poste italiane, in provincia di Frosinone un nuovo webinar di educazione finanziaria su "I conti di casa" e "Gestione del credito"Proseguono nel mese di aprile i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini della provincia di Frosinone e tenuti da esperti di Educazione...

webinar di poste italiane in programmaPoste Italiane: webinar di educazione finanziaria a Grosseto, anche in LIS, per una pianificazione consapevolePoste Italiane offre webinar di educazione finanziaria a Grosseto, anche in LIS, per promuovere una cultura finanziaria e assicurativa. maremmanews.it

Poste, ecco i webinar di educazione finanziaria di ottobreA ottobre il programma degli eventi di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web