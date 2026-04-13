Poste Italiane | in provincia di Frosinone questa settimana nuovi webinar di?educazione finanziaria

Da frosinonetoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Frosinone, Poste Italiane organizza questa settimana nuovi incontri in modalità webinar dedicati all’educazione finanziaria. Gli appuntamenti sono rivolti ai cittadini e continueranno nei prossimi giorni, offrendo informazioni su temi legati alla gestione delle finanze personali e ai servizi bancari. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia approfondire queste materie, senza necessità di registrazione anticipata.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.Martedì 14 aprile è in programma un doppio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Poste Italiane: in provincia di Frosinone webinar di?educazione finanziaria su “La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti”Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone.

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