Poste Italiane | in provincia di Frosinone questa settimana nuovi webinar di?educazione finanziaria

In provincia di Frosinone, Poste Italiane organizza questa settimana nuovi incontri in modalità webinar dedicati all’educazione finanziaria. Gli appuntamenti sono rivolti ai cittadini e continueranno nei prossimi giorni, offrendo informazioni su temi legati alla gestione delle finanze personali e ai servizi bancari. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia approfondire queste materie, senza necessità di registrazione anticipata.