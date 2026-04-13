Poste Italiane | in provincia di Frosinone questa settimana nuovi webinar di?educazione finanziaria
In provincia di Frosinone, Poste Italiane organizza questa settimana nuovi incontri in modalità webinar dedicati all’educazione finanziaria. Gli appuntamenti sono rivolti ai cittadini e continueranno nei prossimi giorni, offrendo informazioni su temi legati alla gestione delle finanze personali e ai servizi bancari. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia approfondire queste materie, senza necessità di registrazione anticipata.
Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.Martedì 14 aprile è in programma un doppio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Poste Italiane: in provincia di Frosinone webinar di?educazione finanziaria su “La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti”Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone.
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