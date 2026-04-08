Poste italiane in provincia di Frosinone un nuovo webinar di educazione finanziaria su I conti di casa e Gestione del credito

Nel mese di aprile, Poste Italiane ha organizzato nuovi webinar nella provincia di Frosinone, focalizzati su temi come

Proseguono nel mese di aprile i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini della provincia di Frosinone e tenuti da esperti di Educazione Finanziaria con l’obiettivo di diffondere e aumentare la consapevolezza in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.Il primo appuntamento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Poste Italiane: in provincia di Frosinone webinar di?educazione finanziaria su “La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti”Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini della provincia di Frosinone.

Poste Italiane: in provincia di Frosinone webinar di?educazione finanziaria su “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”Poste Italiane rinnova anche in provincia di Frosinone il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria,...

Temi più discussi: Poste Italiane, in provincia di Frosinone webinar di Educazione Finanziaria su I conti di casa e La gestione del credito; Poste Italiane, il 9 aprile in Abruzzo webinar gratuiti su bilancio familiare e gestione del credito; Poste Italiane S p A : Relazione Finanziaria Annuale 2025 (file; POSTE ITALIANE: WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA, ANCHE IN MODALITÀ LIS, A PORDENONE, UDINE, GORIZIA, TRIESTE.

Poste Italiane, in provincia di Frosinone webinar di Educazione Finanziaria su I conti di casa e La gestione del creditoIn programma giovedì 9 aprile le due sessioni: la prima dalle ore 10, anche con sottotitoli e interprete LIS, la seconda con inizio alle ore 16 ... tunews24.it

Poste Italiane, in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone installate 16 nuove cassette postali smartPiù piccole e digitali, permetteranno con un semplice click sul sito di Poste Italiane di conoscere quotidianamente in tempo reale la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del ... tunews24.it

Il comitato di gestione del centro massafrese ha eletto all’unanimità il nuovo presidente durante la seduta odierna. - facebook.com facebook

GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. Con atto del 3 febbraio 2026, l’ANAC ha affermato che nelle selezioni universitarie per il conferimento di incarichi, la gestione del conflitto di interessi dei x.com