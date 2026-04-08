Poste italiane in provincia di Frosinone un nuovo webinar di educazione finanziaria su I conti di casa e Gestione del credito

Da frosinonetoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, Poste Italiane ha organizzato nuovi webinar nella provincia di Frosinone, focalizzati su temi come

Proseguono nel mese di aprile i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini della provincia di Frosinone e tenuti da esperti di Educazione Finanziaria con l’obiettivo di diffondere e aumentare la consapevolezza in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.Il primo appuntamento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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