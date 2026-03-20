Il commissario tecnico del Portogallo ha annunciato la rosa dei giocatori convocati per le partite contro Messico e Stati Uniti. Nella lista non figura Cristiano Ronaldo, mentre sono stati inclusi due calciatori provenienti dalla Serie A. La selezione comprende altri nomi noti, con alcune assenze significative rispetto alle convocazioni precedenti. La squadra si prepara ora alle prossime sfide ufficiali.

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© Calcionews24.com - Portogallo, la lista ufficiale dei convocati del ct Martinez per Messico e USA: assente Cristiano Ronaldo ma due giocatori di Serie A

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Goals without penalty : Lionel Messi: 788 Cristiano Ronaldo: 783 x.com