Porto un weekend con la grande vela

Il fine settimana a Porto San Giorgio si svolge con eventi dedicati alla vela, attirando appassionati e atleti provenienti da diverse parti del paese. La città si conferma come un punto di riferimento in Italia per le competizioni di vela para olimpica e per le iniziative di promozione dello sport inclusivo. Durante il weekend, si tengono regate e dimostrazioni che coinvolgono equipaggi e spettatori, rafforzando la reputazione del porto turistico come centro di eccellenza nel settore nautico.

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Settimana decisiva per il porto turistico di Porto San Giorgio, che si conferma polo d’eccellenza nazionale per la vela para olimpica e l’inclusione sportiva. Dal 19 al 24 maggio, le acque sangiorgesi ospiteranno una serie di eventi di altissimo livello, culminando nel weekend del 23 e 24 maggio con il prestigioso Trofeo Classe Hansa Italia 2026. A sottolineare la portata dell’iniziativa è Daniele Malavolta, presidente della Liberi nel Vento, che annuncia un risultato storico: "Stiamo facendo i record: abbiamo ottenuto 40 imbarcazioni iscritte, un numero mai così alto per questa competizione". Malavolta ribadisce come il successo nasca dalla fitta rete creata tra associazioni e istituzioni: "Insieme si va avanti, da soli non si va da nessuna parte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto, un weekend con la grande vela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VELA CUP 2026 - LA GRANDE FESTA DELLA VELA Sullo stesso argomento Cervia: nuova alleanza per salvare il porto e rilanciare la vela?? Cosa sapere Circolo Amici della Vela e Adria Boat firmano alleanza strategica a Cervia. Dal porto di Catania parte la missione di "Vela & salute" 2026È salpata dal porto di Catania la quarta edizione di Vela & Salute, la manifestazione di Lega Navale Italiana che per un mese, si concluderà il 28... Ponte del #PrimoMaggio e allora anticipiamo il nostro appuntamento con #CosaLeggoNelWeekend. Oggi vi porto in un viaggio che sembra uscito da un sogno (o da un incantesimo): La prima volta che siamo stati bianchi di Maria Pace Ottieri (Sellerio). E voi x.com Porto, un weekend con la grande velaDal 19 al 24 maggio, le acque sangiorgesi ospiteranno una serie di eventi che culmineranno nel Trofeo Classe Hansa Italia 2026 ... ilrestodelcarlino.it A Loiri Porto San Paolo weekend di grande sport. Il sindaco Lai: La stagione entra nel vivoLoiri Porto San Paolo. Il territorio di Loiri si conferma essere un nuovo hub strategico per lo sport in Gallura. Il programma del 16 e 17 maggio 2026 non ... olbia.it