Dal porto di Catania parte la missione di Vela & salute 2026

Dal porto di Catania è partita la quarta edizione di Vela & Salute, organizzata dalla Lega Navale Italiana. La manifestazione durerà un mese e si concluderà il 28 maggio nel porto di Augusta. Durante il percorso, 16 imbarcazioni partecipanti toccheranno 13 porti della Sicilia, da Catania a Palermo, per portare avanti iniziative legate alla legalità e alla sensibilizzazione.

È salpata dal porto di Catania la quarta edizione di Vela & Salute, la manifestazione di Lega Navale Italiana che per un mese, si concluderà il 28 maggio nel porto di Augusta, vedrà impegnate 16 “barche della legalità” in 13 porti della Sicilia, da Catania a Palermo per diffondere messaggi di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riposto, il 29 aprile al Porto dell’Etna il "Progetto Vela & Salute" Cervia: nuova alleanza per salvare il porto e rilanciare la vela?? Cosa sapere Circolo Amici della Vela e Adria Boat firmano alleanza strategica a Cervia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La società logistica Est sotto amministrazione giudiziaria, ecco come apriva le porte alla cocaina nei porti siciliani; Ampliamento del porto di Catania, la città che dice no: Si blocchi l'iter alla Camera; LA SFIDA DELLA RIGENERAZIONE URBANA CONTRO IL CONSUMO DEL SUOLO – Rigenerazione è pianificazione20 aprile 2026; Vela & Salute edizione 2026: un mese di navigazione e di valori con il periplo della Sicilia - Saily. Parte dal porto di Catania la missione di Vela & Salute 2026È salpata dal porto di Catania la quarta edizione di Vela & Salute, la manifestazione di Lega Navale Italiana che per un mese, si concluderà il 28 maggio nel porto […] ... blogsicilia.it PRP di Catania, Pina Alberghina: Subito stop cautelativo e tavolo tecnico, il porto non sia un rischio per la costaTorniamo a ribadire la necessità di una sospensione immediata del Prp, le forti perplessità che abbiamo sin dal primo passaggio in aula consiliare espresso su un Prp privo di visione […] ... blogsicilia.it La Polizia di Catania ha arrestato tre giovani per spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di due operazioni. Due di loro sono finiti ai domiciliari, mentre un 24enne è stato condotto in carcere. - facebook.com facebook Catania, lascia il cane chiuso nell'auto come antifurto: denunciato proprietario x.com