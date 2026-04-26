A Cervia, il Circolo Amici della Vela e Adria Boat hanno firmato un accordo strategico con l’obiettivo di intervenire sui problemi di dragaggio e di strutture portuali. La collaborazione mira a trovare soluzioni per migliorare le condizioni del porto e favorire la ripresa della vela nella zona. La firma dell'intesa viene vista come un passo importante per affrontare le criticità della struttura portuale locale.

?? Cosa sapere Circolo Amici della Vela e Adria Boat firmano alleanza strategica a Cervia. L'accordo punta a risolvere i problemi di dragaggio e banchine del porto. Il Circolo Nautico Cervia ‘Amici della Vela’ e la società Adria Boat, insieme agli imprenditori che hanno gestito il Marina di Cervia, hanno siglato una partnership strategica per rilanciare il comparto nautico locale e potenziare la vela giovanile nel porto cittadino. L'accordo nasce dalla necessità di rispondere a un periodo di .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia: nuova alleanza per salvare il porto e rilanciare la vela

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