Porto Sant’Elpidio | donna urla e blocca il furto arrestati due uomini

A Porto Sant’Elpidio, una donna ha gridato e impedito che si compisse un furto, portando all’arresto di due uomini. In pochi secondi, la donna ha attirato l’attenzione e bloccato l’azione dei malviventi. Durante la fuga, i due uomini sono stati intercettati dalla polizia, che li ha fermati poco distante dal luogo dell’episodio. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei sospettati.

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? Domande chiave Come ha fatto la donna a sventare il colpo in pochi secondi?. Dove sono stati intercettati i due uomini durante la fuga?. Chi sono i due trentenni arrestati dalla Polizia di Stato?. Perché i malviventi avevano scelto proprio quella zona vicino alla scuola?.? In Breve Inseguimento concluso dai Carabinieri presso il parco della villa Bernetti vicino al municipio.. Due uomini trentenni trasferiti alla questura di Fermo per accertamenti e indagini.. Intervento della Polizia di Stato avvenuto vicino alla scuola elementare Pennesi.. Indagini in corso per verificare collegamenti con altri furti nella provincia fermana.. Due uomini sulla trentina sono stati arrestati stamattina a Porto Sant’Elpidio dopo un tentato furto su un’auto avvenuto poco dopo le 8:00 nei pressi della scuola elementare Pennesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio: donna urla e blocca il furto, arrestati due uomini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sant’Elpidio: 1 kg di cocaina sequestrati, due arrestatiUn'operazione della Squadra Mobile di Fermo ha portato all'arresto di due sospetti coinvolti nello spaccio di stupefacenti nelle zone di Porto... Sangue e fuga al centro commerciale: due feriti a Porto Sant’ElpidioDue uomini di circa 30 anni, originari dell’Est Europa, sono stati ricoverati per ferite riportate durante la notte a Porto Sant’Elpidio. Argomenti più discussi: Porto San Giorgio, camminata della prevenzione. Donna Rosa, 1.500 sul lungomare: parte del ricavato a Oncologia del Murri di Fermo; Donna Rosa ai nastri di partenza: come madrina c’è Matilde Brandi; Lascia l’auto e scompare. Ricerche in mare e in spiaggia per una 45enne; Porto Sant’Elpidio piange la scomparsa di Fausto Chioini. Porto Sant'Elpidio, donna di 45 anni scomparsa: ricerche a tappeto via mare e terraPORTO SANT'ELPIDIO - Scomparsa una 45enne, ricerche in mare e via terra. L'allarme è scattato nel pomeriggio a Porto Sant'Elpidio. Un conoscente della donna ha visto l'auto vicino alla spiaggia, nei ... corriereadriatico.it