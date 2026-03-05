L’autostrada A14 tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto è attualmente interessata da lavori e incidenti frequenti. La situazione provoca rallentamenti e disagi alla circolazione, rendendo urgente la realizzazione di una bretella che colleghi meglio le aree interessate. La zona è al centro di numerosi interventi di manutenzione e monitoraggi per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Fermo, 5 marzo 2026 – L'A14 non se la passa per niente bene. Il tratto da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto è sempre più a rischio. E sempre di più sono gli automobilisti che, causa incidenti anche mortali, lavori in corso, file chilometriche, scelgono di non imboccare l'autostrada procurando così intasamenti lungo la Nazionale. Solo negli ultimi due giorni, e ancora oggi, è stato interdetto al traffico il segmento compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, dalle 22 alle 6 del mattino. Che si fa? Il Comitato Arretramento A14 e FS Marche sud non demorde, e cerca di tenere alta l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A14 Marche, l’autostrada tra lavori e incidenti: “Serve la bretella da Porto Sant'Elpidio”

Nuova chiusura notturna lungo l'autostrada A14 tra Città Sant'Angelo e Atri/PinetoL'autostrada A14 Bologna-Taranto sarà chiusa al traffico di notte, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di pavimentazione e attività...

Prevista una nuova chiusura di notte per lavori dell'autostrada A14 dopo il casello di Città Sant'AngeloLungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, allo scopo di permettere attività nell'ambito dei lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento...

Aggiornamenti e notizie su A14 Marche.

Temi più discussi: L’Italia si ferma nelle Marche Sud: incontro sull’A14; A14, doppio incidente tra Ancona nord e sud: coinvolti cinque mezzi pesanti, due feriti; Ancona, doppio scontro all'alba tra 5 camion: chiuso un tratto dell'autostrada A14, code lunghe chilometri; Riaperto il tratto A14 sud tra i caselli di Ancona, 5 km di coda.

Caos A14, cinque mezzi pesanti si scontrano. Due feriti, corsia chiusa ad AnconaTraffico paralizzato per un incidente con un camion che ha perso parte del carico. Intervento di 118, vigili del fuoco e Polizia autostradale ... lanuovariviera.it

‘L’Italia si ferma nelle Marche Sud’: incontro sull’A14Il 5 marzo l’evento promosso dalla Fondazione San Giacomo della Marca e dal Comitato Arretramento A14 e FS Marche Sud ... ilrestodelcarlino.it

da Vivere Marche Ancona: Doppio incidente sull'A14, coivolti 5 camion: due feriti e corsia sud chiusa https://vivere.me/gzT6-19 #a14 #incidente #ancona - facebook.com facebook